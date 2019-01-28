Гороскоп на 29 января: астролог назвал лузеров среди знаков Зодиака

Во вторник неприятности грозят Ракам и Козерогам, спрогнозировал астролог / rabstol.net

Известный астролог Павел Глоба спрогнозировал, что во вторник, 29 января, лузерами среди знаков Зодиака станут Рак и Козерог.

Ракам грозят травмы, поэтому стоит быть осторожными с острыми предметами, приводит прогноз эксперта slovofraza.com.

По словам Глобы, 29 января Ракам не стоит брать деньги взаймы и давать обещания.

Астролог посоветовал посвятить вторник духовному очищению, также удачным может оказаться поход в парикмахерскую.

Эксперт предупредил, что во вторник Козероги могут столкнуться с соблазнами, например, в личной жизни или в бизнесе. Есть риск, что, получив что-то незначительное, они могут потерять нечто крупное. Также существует вероятность лишиться денег, репутации или покровительства. Ранее Влад Росс говорил Главреду, что в 2019 году главными лузерами станут представители двух знаков Зодиака — Рак и Дева. Эксперт прогнозировал, что у людей, рожденных под знаком Дева, особенно проблематично все будет складываться в работе.