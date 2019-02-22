Пройти по лезвию ножа: астрологи предупредили, каким знакам Зодиака придется нелегко

22 февраля 2019, 06:15

Астрологи рассказали об опасностях в 2019 году.

Зодиак
Астрологи рассказали об опасностях в 2019 году

В 2019 году нескольким знакам Зодиака придется совсем не просто. Астрологи рассказали о том, кому стоит опасаться поворотов судьбы, а также необходимо готовиться к опасным переменам.

Людям, родившимся под знаком Рыб в наступившем году необходимо всегда быть начеку, особенно это касается Рыб, родившимся в период с 4 по 10 марта. Такое же предупреждение относится и к Близнецам, рожденным с 4 по 11 июня, Девам, появившимся на свет с 6 по 12 сентября и Стрельцам, родившимся в первую неделю декабря.

Астрологи прогнозируют, что для этих знаков все будет складываться не в их пользу. Для них существует опасность почувствовать себя потерянными в 2019 году. Кроме того, эти люди могут попасть на распутье от личных отношений до карьеры.

Провидцы предупреждают, что гнетущее состояние этих "несчастных" может привести к нервным расстройствам и депрессии. Поэтому им настоятельно рекомендуется внимательно слушать себя, не принимать быстрых и необдуманных решений, много времени уделять здоровью и укреплению иммунитета.

Но даже в случае, если негатива в жизни избежать не удастся, то сносить любые удары судьбы станет проще если рядом будет достойная опора в виде близкого человека и любимого занятия, советуют астрологи, пишет rodgor-vlg.ru.

Напомним, ранее астролог рассказал, кому из знаков Зодиака повезет в 2019 году.

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