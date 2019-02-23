"Золотая жила": стало известно, кому из знаков Зодиака весной светит финансовая удача

Скорпионам, Девам и Рыбам светит финансовая удача / http://golbis.com

Весной 2019 года представителей трех из 12 знаков Зодиака — Скорпионов, Дев и Рыб — ждет финансовая удача.

Для достижения финансового успеха нужно быть активными в марте, и тогда в апреле уже можно будет увидеть плоды труда, пишет Карманный гороскоп.

Скорпионам остался буквально последний рывок — и они смогут найти золотую жилу. Также им светит новый виток в карьере.

Людям, рожденным под этим знаком, стоит прислушиваться к своей интуиции — она подскажет правильный путь к достатку.

Дев после почти полной потери веры в собственные силы может посетить озарение, нужно будет молниеносно действовать, чтобы реализовать замысел. К середине мая Девам звезды сулят крупную прибыль.

Читайте такжеЛожная личина: стали известны двойные личности среди знаков ЗодиакаРыбам весна даст шанс обрести финансовую стабильность, но для этого необходимо перестать быть расточительными и научиться планировать расходы.

Рыбам нужно понять, какие ошибки они допускают в финансовой сфере своей жизни, и тогда она существенно поменяется в лучшую сторону.

Ранее астролог Влад Росс говорил Главреду, что в 2019 году главными лузерами станут представители двух знаков Зодиака — Дева и Рак. Эксперт прогнозировал, что у людей, рожденных под знаком Дева, особенно проблематично все будет складываться в работе.