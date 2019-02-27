Астролог предупредила об угрозах первых дней марта-2019

В начале марта людям светят ряд угроз, предупредила астролог

Астролог Валентина Виттрок спрогнозировала, что в субботу, 2 марта, возможны противоречия, под угрозой находится личная жизнь.

В этот день можно рассориться с любимым человеком, чтобы избежать такого развития событий, стоит идти на компромиссы, сообщила эксперт ТСН.

По ее словам, 5 марта меду людьми возможно недопонимание, каждый будет понимать сказанное по-своему, поэтому нужно подыскивать правильные слова для высказывания своих мыслей и не стесняться уточнять, что имел ввиду собеседник.

Астролог предупредила, что 6 марта люди будут находиться под влиянием новолуния в знаке Рыб, которое лишит их возможности трезво воспринимать действительность, поэтому в этот день лучше не делать серьезные шаги, также нежелательно что-то планировать.

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Ранее астролог Влад Росс говорил Главреду, что в 2019 году главными лузерами станут представители двух знаков Зодиака — Дева и Рак. Эксперт прогнозировал, что у людей, рожденных под знаком Дева, особенно проблематично все будет складываться в работе.