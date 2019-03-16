Астролог рассказала, что нельзя делать в период ретроградного Меркурия

В период ретроградного Меркурия лучше не делать покупки, посоветовала астролог

Астролог Василиса Володина посоветовала, что в марте в период ретроградного Меркурия не стоит совершать покупки и начинать бизнес.

В марте нельзя торопиться и ставить перед собой нереальные цели, написала эксперт в Instagram.

По ее словам, в первый месяц весны нужно начать высыпаться, поскольку от суетливости и нервности дела не станут делаться быстрее.

В период ретроградного Меркурия стоит научиться расслабляться, например, заняться медитацией. Этот период благоприятен для возобновления поисков потерянной вещи — она может найтись.

В марте можно возобновить старые связи — увидеться со старыми знакомыми, помечтать о своей жизни.

Ранее известный астролог Павел Глоба спрогнозировал, что в субботу, 16 марта, нужно быть острожными представителям трех из 12 знаков Зодиака — Близнецы, Весы и Скорпион.

Справка. Ретроградный Меркурий — это период, когда планета после замирания в одной точке, как кажется наблюдателям с Земли, начинает движение в обратном направлении. В 2019 году первый период ретроградного Меркурия начнется 5 по 28 марта.