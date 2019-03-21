Названы знаки Зодиака, которые врут на каждом шагу

Три знака Зодиака могут врать на каждом шагу / rabstol.net

Представители трех из 12 знаков Зодиака Близнецы, Скорпион, Телец склонны врать людям на каждом шагу.

Близнецы зачастую думают одно, а говорят совершенно другое, пишет Обозреватель.

Люди, рожденные под этим знаком, имеют много тайных мотивов, поэтому им не стоит доверять.

Близнецы, войдя в доверие окружающих, способны начать манипулировать ими, чтобы получить выгоду.

Умение врать можно назвать талантом Скорпионов. Рожденные под этим знаком люди способны так подать неправду, что в нее все поверят. Скорпионы очень легкомысленные, поэтому зачастую обманывают людей ради развлечения.

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