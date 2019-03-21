Названы знаки Зодиака, которые врут на каждом шагу

Близнецы могут манипулировать людьми, которые им доверяют.
Представители трех из 12 знаков Зодиака Близнецы, Скорпион, Телец склонны врать людям на каждом шагу.
Близнецы зачастую думают одно, а говорят совершенно другое, пишет Обозреватель.
Люди, рожденные под этим знаком, имеют много тайных мотивов, поэтому им не стоит доверять.
Близнецы, войдя в доверие окружающих, способны начать манипулировать ими, чтобы получить выгоду.
Умение врать можно назвать талантом Скорпионов. Рожденные под этим знаком люди способны так подать неправду, что в нее все поверят. Скорпионы очень легкомысленные, поэтому зачастую обманывают людей ради развлечения.
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