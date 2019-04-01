Эксперты объяснили, как горячий хлеб убивает желудок и кишечник

Как горячий хлеб убивает желудок и кишечник / 1zoom.ru

Оказывается, свежий горячий хлеб вреден для здоровья.

Такой хлеб наш желудок переваривает с трудом, что чревато обострением гастрита. Кроме того, он начинает бродить в кишечнике, что приводит к образованию излишних газов, коликам и болям кишечника.

"Если раньше свежий хлеб не вызывал такого негативного действия на организм, то это объясняется тем, что старые пекари использовали в хлебном тесте натуральные закваски, а теперь туда добавляются синтетические дрожжи, которые оказывают отрицательное действие на микрофлору кишечника, способствуют размножению нежелательных бактерий и микробов, тем самым вызывая различные заболевания", – пишет Telegram-канал Почему?

Причем аналогичное разрушительное действие на человеческий организм оказывает не только хлеб, но и остальные продукты, в которых используются современные дрожжи.

Ранее диетолог объяснила, какой хлеб самый полезный для фигуры. Оксана Скиталинская рассказала, от какого хлеба не толстеют.

Напомним, диетолог рассказала, сколько хлеба можно есть в день. Пшеничный хлеб стоит заменить лавашом без дрожжей, посоветовала врач.

Как сообщалось, ученые назвали наиболее полезный для здоровья человека хлеб. Приоритеты в данном случае необходимо расставлять, исходя из вкусовых привычек и состояния желудочно-кишечного тракта мучного гурмана.