В NASA назвали сроки глобального апокалипсиса / 1zoom.ru

Конца света не будет в этом году. Однако расслабляться не стоит. Дату начала конца вычислили специалисты Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене.

Эксперты разработали специальную модель, которая прогнозирует, когда и насколько повысится уровень океана из-за глобального потепления и, соответственно, таяния ледников.

Впрочем, не только уровень воды будет подниматься – уровень суши тоже: ледники, по сути, будут "выталкивать" сушу на поверхность, пишет Science.

Приблизительно в 2250 году ледники Антарктиды свое таяние приостановят. В итоге уровень моря в 2350 году будет на 29% ниже, чем планировалось в предыдущих прогнозах.

Читайте такжеВ NASA назвали города, которые исчезнут из-за таяния ледников, видеоТем не менее, сроки приближения глобальной катастрофы хоть и замедлятся, но это лишь отсрочка, предупреждают ученые. Тем более, что, начиная с 2250 года, прогнозы НАСА рискуют подвергаться постоянной переоценке.

Напомним, в ближайшие 10-15 лет температура в Украине повысится еще на один градус, при этом нас ожидают мягкие зимы без сильных заморозков, а также длинные и жаркие летние периоды. Как предупреждают климатологи, в случае повышения температуры еще на 2 градуса – ледники полностью растают.

Ранее астролог Влад Росс предсказал, что с 2040-х годов начнутся колоссальные изменения климата планеты. Откалывание ледников, которое происходит сейчас, покажется детским лепетом по сравнению с тем, что ждет Землю в эти годы. Возможен резкий подъем уровня мирового океана, на полметра, на метр, на два за год.