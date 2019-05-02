Гороскоп на май: названы четыре знака Зодиака, которым повезет в этом месяце

2 мая 2019, 05:56

Гороскоп сулит успех Тельце, Скорпиону, Водолею и Льву.

гороскоп
Гороскоп на май-2019 составил Влад Росс

Гороскоп на май для всех знаков Зодиака составил астролог Влад Росс. В комментарии Главреду он назвал четыре главных счастливчиков месяца.

Телец - 1 место

Представители этого знака станут главными счастливчиками месяца. Перед ними в мае откроется масса возможностей, их ждет множество новых проектов, а также возможна удачная финансовая реализация. Вообще, в плане финансов у Тельцов в мае все будет в порядке. Плюс – Уран будет и дальше продолжать менять жизнь представителей этого знака: вероятно большое переустройство, очень много энергии и творчества; возможна счастливая любовь, счастье в браке и отношениях. Тельцов будет ждать финансовая удача. Возможен также удачный переход на новую работу. У Тельцов в этом месяце все будет на мази.

Скорпион - 2 место

Читайте такжеЛучше сидеть дома: астролог предупредил об опасностях первых дней маяСкорпионам в мае будет везти во многом, особенно – в бизнес-партнерстве и взаимоотношениях с обществом. Рекомендую представителям этого знака в мае презентовать, рекламировать и популяризовать себя – это даст хорошие результаты и во многом поможет им. Также у Скорпионов в этот период возможны заключения деловых контрактов и завязывание новых финансовых взаимоотношений.

Водолей - 3 место

Очень благоприятная ситуация в мае сложится у Водолеев, особенно – в делах, связанных с недвижимостью. Водолеям в последний месяц весны стоит, не откладывая и не раздумывая, покупать недвижимость, землю и приобретать что-то для дома – все это приумножит семейное счастье в доме Водолеев. Представителей этого знака также ждут благоприятные знакомства, в частности, они могут встретить своего избранника (или избранницу). В мае также возможны удачные финансовые планы и проекты.

Лев - 4 место

Читайте такжеАстролог рассказал, что будет с Радой и когда нельзя проводить инаугурацию ЗеленскогоЛьвов в мае ждут грандиозные амурные дела, любовь, счастье и перспективные отношения. Их ждут дальние поездки и путешествия. Если Львы собираются эмигрировать, то май – однозначно подходящий период. В их жизни очень вероятно изменение местожительства. Кроме того, Львов ждет продвижение в общественной деятельности и карьере. Им удастся избежать сложных ситуаций, и они с легкостью сумеют решить юридические вопросы в свою пользу.

Также Влад Росс составил гороскоп для остальных знаков Зодиака на май 2019.

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