Гороскоп на неделю 13-19 мая: что нельзя делать и в чем особенность воскресенья

Гороскоп на неделю 13-19 мая

Астролог Влад Росс составил гороскоп на неделю 13-19 мая. В комментарии Главреду он рассказал, чего нельзя делать, и в чем особенность воскресенья, 19 мая.

"В начале недели Венера сойдется в благоприятном аспекте с Марсом, что сулит успех в любви и браке. Хоть в народе и говорят, что нельзя браки заключать в мае – всю жизнь будешь маяться, звезды утверждают обратное. 13-16 мая будут замечательным временем, благоприятным для заключения брака и оформления партнерства", - отметил Росс.

Астролог также объяснил, что все важные покупки лучше делать с 15 мая.

"В эти дни сложится благоприятный аспект планет к Плутону, что означает рост, преображение, счастье, а также удачные покупки. До 15 числа лучше воздержаться от крупных и важных покупок, то после – все покупки будут удачны", - сказал эксперт.

Читайте такжеФартовый Телец и несчастный Рак: гороскоп на май для всех знаков ЗодиакаКроме того, по словам Росса, вхождение Венеры в знак Тельца обеспечит хорошую урожайность.

"В этом году можете не торопиться с посадкой корнеплодов и работой в огороде – все и так будет хорошо плодоносить. Подчеркиваю, особенно это касается клубней и всего того, что растет под землей. Огород в этом году принесет бо́льший урожай и успех, чем обычно", рассказал астролог.

Росс отметил, что 17 по 25 мая нас ждет блестящее соединение Солнца и Меркурия.

"В это время прекрасно будут складываться дальние поездки, путешествия, переговоры, коммерческие дела и прочие "купи-продай, поехали в Китай". Отличное время для "челноков", - заявил он.

Но 19 мая будет особенным - этот благодатный период совпадет с полнолунием 19 мая.

"Этот день станет точкой больших энергий. Это отличное время для того, чтобы начать изучение иностранных языков. Также время отлично подходит для общения, знакомств в интернете – сайты знакомств могут подарить общение с людьми, с которыми сложатся отношения с перспективой. Кроме того, 19 мая возможен творческий прорыв, причем в нескольких важных направлениях сразу, которые человек все откладывал. Можно будет решить старые проблемы и распутать клубок неразрешенных противоречий. Все будет гармонично", - резюмировал астролог.