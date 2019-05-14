Проблемы даже у здоровых людей: чем грозят магнитные бури середины мая 2019 / newsprom

Магнитная буря сегодня, 14 мая – это пик магнитных бурь 11-17 мая, которые грозят неприятностями с самочувствием даже для здоровых людей.

Помимо общих симптомов (перепадов настроения, обострения хронических заболеваний и общего недомогания) люди могут жаловаться на проблемы со зрением и дыхательной системой (отдышка и удушье возможны даже в состоянии покоя). Кроме того, резко возрастает риск тахикардии.

В этот день по возможности лучше остаться дома, а если приходится выходить (на работу или в магазин), то желательно максимально не напрягаться.

Следующий опасный период ждет жителей Земли уже в 20-х числах мая.

Симптомы при магнитных бурях

Магнитные бури часто провоцируют:

сонливость или, наоборот, бессонницу;

внезапное ухудшение самочувствия,

раздражительность,

рассеянность внимания.

Магнитные бури: что делать

В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

Кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.

По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.