Пик активности Солнца: из-за магнитных бурь 11-17 мая людей ждут удушья и проблемы со зрением

Самые сильные бури за май 2019 продлятся практически неделю / clutch.ua

Согласно календарю магнитных бурь на этот месяц, самые сильные бури за май 2019 начинаются 11 мая и продлятся практически неделю – до 17 мая 2019 включительно.

Именно в этот период активность на поверхности Солнца достигнет пика. В идеале, все семь дней лучше пересидеть дома, а если приходится ходить на работу – то максимально не перенапрягаться.

Особо опасны магнитные бури 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 мая для людей с хроническими диагнозами. Но даже людям здоровым, не жалующимся на метеозависимости, необходимо быть внимательными.

Помимо общих симптомов (таких как перепады настроения, обострение хронических заболеваний, общее недомогание) – также ожидаются:

проблемы со зрением: с работой на компьютере или при пользовании гаджетами стоит быть осторожнее;

проблемы с дыхательной системой, так как приступы удушья и отдышка возможны даже в состоянии покоя;

риск тахикардии резко возрастает.

Врачи настоятельно советуют заранее запастись всеми необходимыми лекарствами и в эти дни ни в коем случае не заниматься самолечением: при малейшем ухудшении здоровья надо сразу же обратиться к специалисту, не затягивая дело.

Симптомы при магнитных бурях

Магнитные бури часто провоцируют:

сонливость или, наоборот, бессонницу;

внезапное ухудшение самочувствия,

раздражительность,

рассеянность внимания.

Магнитные бури: что делать

В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

Кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.

По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.