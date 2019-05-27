Четыре опасных дня: астролог предупредил об угрозах 28-31 мая

Астролог Влад Росс предупредил об опасностях этой недели.

"28 мая Луна будет без курса. Это следует учитывать и не назначать на этот день важных мероприятий, которые будут способны определить многое на будущее. 28 мая – в этом году самая ужасная дата, которую только можно придумать для какого-то важного события", - сказал Росс в комментарии Главреду.

Астролог также обратил внимание на то, чего не стоит делать со среды по пятницу.

"29-31 мая будет сохраняться высокая опасность ДТП, несчастных случаев и сложных ситуаций в дороге. Также возможны критические ситуации с близкими и родными. Это будет далеко не самое лучшее время, чтобы рисковать", - отметил Росс.

Напомним, ранее астролог проанализировал дату и знаки на инаугурации Владимира Зеленского и рассказал, чего ждать от нового президента.