Cyberpunk 2077: дата выхода, новый трейлер и системные требования

На конференции электронных игр Electronic Entertainment Expo (Е3) польская студия CD Project RED продемонстрировала новый кинематографический трейлер Cyberpunk 2077, своей новой долгожданной игры и сообщила дату выхода.

Когда выйдет Cyberpunk 2077, студия показала в CGI-трейлере на выставке E3, на конференции Microsoft.

Если не случится переноса, что нередко случается в игровой индустрии, RPG в сеттинге киберпанка выйдет 16 апреля 2020 года почти на всех популярных игровых платформах.

Игра выйдет на ПК, а также консолях Xbox One и PlayStation 4.

Ранее CD Projekt Red сообщила, что уже сейчас игру можно пройти от начала и до конца. Вероятно, сейчас студия занята доделыванием побочных квестов и полировкой уже готовых элементов геймплея.

Стоит отметить, что поляки обещали, что постараются охватить максимальное количество плафторм и магазинов, и свое слово сдержали. Предзаказ уже открыт. Купить высоко ожидаемую игру на ПК можно сразу в нескольких магазинах. Cyberpunk 2077 будет продаваться в Steam, в главном сегодня конкуренте стима, платформе EGS, а также в фирменном магазине CD Project RED под названием Good Old Games (или GOG).

Пока цена в гривнах указана только в Steam: там Cyberpunk 2077 стоит 899 гривен. Стоит отметить, что это так называемая "региональная цена" – в большинстве стран западной Европы у игры будет стандартный ценник в $59,99.

За предзаказ игрок получит несколько бонусов: саундтрек игры в цифровом виде, буклет с подборкой иллюстраций из игры, книгу правил Cyberpunk 2077 и обои для рабочего стола и мобильного телефона.

На официальном сайте игры также появилось описание коллекционного издания, предзаказы которого откроют позже.

Состав коллекционного издания :

Системные требования Cyberpunk 2077 на данный момент неизвестны. Они будут уточнены ближе к релизу.

Зато известно, что игра выйдет в том числе на русском языке – речь как об интерфейсе и субтитрах, так и об озвучке. Всего игра будет поддерживать 18 языков, украинского среди них нет.

Cyberpunk 2077 — приключенческая ролевая игра в открытом мире, действие которой происходит в мегаполисе Найт-Сити, где власть, роскошь и модификации тела ценятся выше всего. Игрок возьмет на себя роль персонажа по имени V, наёмника в поисках устройства, позволяющего обрести бессмертие. Поскольку это RPG, игрок сам сможет выбрать пол, расу, ориентацию, возраст и умения. По ходу сюжета игрок может менять киберимпланты, навыки и стиль игры своего персонажа, исследуя open-world, где поступки влияют на ход сюжета и всё, что игрока будет окружать.

В городе Night City много зданий и некоторые из них многоэтажные. В высотках, многие из которых можно исследовать, на каждом этаже могут быть разные активности. В Cyberpunk 2077 будут так называемые мегаздания со своей уникальной "экосистемой".

Как визуально выглядит и играется новая RPG от разработчиков Ведьмака, CD Project RED показала на предыдущей выставке E3 и Gamescom 2018: в 48-минутном демо-ролике было продемонстрировано прохождение нескольких заданий, ролевые элементы, боевая система.

Также авторы показали, как будет выглядеть квартира с амуницией и арсеналом Ви, процесс установки аугментаций в тело и другие элементы геймплея. В Cyberpunk 2077 можно будет покупать разные квартиры. Стоит отметить, что спустя несколько месяцев после демонстрации один из разработчиков Cyberpunk 2077 отметил, что игра продолжает развиваться и улучшаться, и сейчас уже довольно сильно отличается от того, что поляки показали в прошлом году.

Тем не менее, хоть некоторые миссии и графика могут отличаться от показанного ранее игрового процесса, понять, что собой будет представлять игра можно, посмотрев прохождение Cyberpunk 2077 с прошлогодней выставки. Не исключено, что новую, обновленную версию игры нам также покажут и на этой E3. Ниже 49 минут игрового процесса Cyberpunk 2077 на русском языке:

Авторы подтвердили, что работают над фоторежимом. Они рассчитывают, что он появится в Cyberpunk 2077 на старте.

Из последнего трейлера стало понятно, что в игре Cyberpunk 2077 появится Киану Ривз.

Голливудская звезда сыграет Джонни Сильверхенда, который поможет главному герою игры по имени Ви "сжечь город".

Актёр появился и на самой презентации Microsoft.

Keanu Reeves made a surprise appearance at the #XboxE3 stage for Cyberpunk 2077. Check it out: pic.twitter.com/35pmfNbx7Z