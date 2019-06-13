Ученые назвали улучшающий память овощ

13 июня 2019, 00:48

Исследователи полагают, что эта терапия в большей степени касается людей пожилого возраста.

чеснок
Чеснок стимулирует работу мозга / Фото: vidomosti-ua.com

Ученые из Университета Луисвилла в результате исследований пришли к выводу, что чеснок улучшает память в старости.

Как сообщает Тelegraf, ряд компонентов этого овоща имеет положительное воздействие на усиление функции памяти у лиц преклонного возраста.

Чеснок, по утверждению исследователей, предотвращает ухудшение когнитивных способностей головного мозга. Для пожилых людей это имеет весьма положительный эффект. Причина заключается в полезном веществе под наименованием диаллилсульфид, способного держать память человека в тонусе.

Читайте такжеУченые пояснили пользу кофе для сосудовУченые подчеркивают, что содержащиеся в чесноке полезные вещества позволяют сохранить активность мыслительной деятельности, не позволяя головному мозгу утратить функцию памяти. Этот овощ также благотворно влияет на перистальтику кишечника, стимулируя работу этого органа.

В исследовании указано, что чрезмерное употребление чеснока может нанести вред здоровью. Людям, страдающим проблемам с желудком, рекомендовано накануне употребления данного овоща проконсультироваться с лечащим врачом.

Напомним, глава Минздрава Ульяна Супрун заявила, что организмы украинцев от гриппа может спасти только соответствующая вакцина, здоровый образ жизни и тщательное мытье рук, а вовсе чеснок, лук или лимоны.

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ученые память овощ
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