Эксперты рассказали, как не "сгореть" на работе

Эксперты рассказали, как избежать выгорания на работе / joinfo.ua

Для борьбы с профессиональным выгоранием эксперты рекомендуют общаться с родными, обнимать любимых, избегать конкуренции на работе и найти хобби.

От профессионального выгорания важно и нужно избавляться, утверждают эксперты, ведь нарушается сон, появляется усталость, сложно сконцентрировать свое внимание на важных задачах.

Это состояние не только снижает качество жизни, но и грозит серьезными конфликтами на работе и дома. Со временем организм начинает подавать уже более тревожные знаки: могут возникнуть проблемы с дыханием, одышка, повышение артериального давления и болезни сердечно-сосудистой системы.

Чтобы избежать профессионального выгорания, эксперты советуют:

1. Общение с близкими людьми

Специалисты утверждают: это лучшая профилактика стрессов и других эмоциональных проблем. Телесный контакт с любимым человеком всегда дает чувство защищенности, ощущение опоры, запускает благоприятные химические и психологические процессы. Конкуренция не всегда действительно нужна в работе, иногда совсем незачем конкурировать с коллегами.

2. Нужно научиться переключаться с одного вида деятельности на другой

Записывайте свои достижения, периодически перечитывайте их и гордитесь ими; концентрируйтесь на приятном - больше думайте о позитивных моментах своей жизни. Обязательно находите время для отдыха, заботе о своем теле - старайтесь находить время для физических нагрузок. Научитесь расставлять приоритеты в своей работе, определять краткосрочные и долгосрочные цели и делать их своими ориентирами.

3. Наличие хобби

Всегда в борьбе со стрессом может прийти на помощь наличие у человека интересного увлечения, хобби: коллекционирование, пение, танцы. У каждого оно свое. Но именно хобби дает возможность снять напряжение, отвлечься и увлечься, и, наконец, именно оно создает новый круг общения.

Если с симптомами "выгорания" справиться самостоятельно не получается, нужно обратиться к специалистам как можно скорее.

Ранее специалисты назвали главные признаки выгорания на работе.