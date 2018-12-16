Врач посоветовал, как уберечься от офисного невроза

Чтобы уберечься от офисного невроза, нужно не зацикливаться на рабочих проблемах, посоветовал врач / segodnya.ua

Врач-невролог Алексей Пелепейченко сообщил, что для предотвращения возникновения офисного невроза стоит не зацикливаться на рабочих проблемах, а выдвинуть на первое место, например, семью, друзей или хобби.

Стресса как такового не существует, есть только реакция человека на ситуацию, рассказал эксперт Обозревателю.

По словам эксперта, офисному работнику необходимо расставить акценты, а после этого можно по-прежнему много работать, но просто слегка изменить шкалу ценностей.

"Если есть босс, который тиранит своих подчиненных, если есть постоянные дедлайны и постоянные стрессы, то у коллектива формируется эмоциональное выгорание. Поэтому на работе не будет результата, а будет куча "выгоревших" людей", — добавил собеседник.

Ранее сотрудники "Американского института стресса" выяснили, что людям помогают преодолеть выгорание на работе поездка в путешествие, несколько отгулов или новый график.

Справка. Неврозом называют расстройство психики человека, которое может быть затяжным, но оно обратимо. Человеку, страдающему неврозом, грозит временное снижение умственной и физической работоспособности.