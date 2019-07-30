Два удара по здоровью: прогноз магнитных бурь на август 2019 встряхнуть людей по серьезке

Два удара по здоровью: прогноз магнитных бурь на август 2019 / bashinform.ru

Магнитные бури в августе 2019 можно пережить с минимальными последствиями, если готовиться к ним заранее: высыпаться, есть пищу полегче, а воды пить побольше.

Этот минимум способен оптимально снизить влияние магнитных бурь на организм. Только надо заранее знать календарь магнитных бурь на месяц, чтобы подстроить под нужные даты свой график.

Прогноз магнитных бурь на август 2019 обещает людям две серьезные магнитные бури и пять дней магнитных возмущений. Теперь поподробнее.

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Магнитные бури в августе 2019: расписание

Магнитные колебания прогнозируются на:

7 августа;

11-13 августа;

24-е число.

А вот сильные магнитные бури ожидаются:

с 5 на 6 августа : снизится концентрация, одолеет слабость, может тошнить, болеть голова и даже знобить;

на : снизится концентрация, одолеет слабость, может тошнить, болеть голова и даже знобить; с 16 на 17 августа: вероятны сонливость и раздражительность, упадок сил и общая нервозность, могут быть проблемы с головой и сосудами.

В эти дни утро стоит начинать с небольшой разминки или йоги, чтобы улучшить кровообращение, побольше ходить пешком (только не в жаркое время суток), избегать стресса и лишних нагрузок. Также стоит пить побольше воды и травяного чая (особенно с лимоном и мятой), а вот от алкоголя и тонизирующих напитков вроде кофе временно отказаться.

Симптомы при магнитных бурях

Помимо указанных выше магнитные бури также часто провоцируют:

сонливость или, наоборот, бессонницу;

внезапное ухудшение самочувствия,

раздражительность,

рассеянность внимания.

Магнитные бури: что делать

В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

Кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.

По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.