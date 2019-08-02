Эксперт сказал, при каких болезнях нельзя купаться

Нельзя купаться, в частности, при заболевании органов дыхания, сообщил врач / aif.ua

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог минздрава Московской области Виталий Холдин сообщил, что в водоемах, в первую очередь, нельзя купаться людям, которые имеют заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой или нервной систем.

Лучше не купаться людям, у которых есть эпилепсия, сахарный диабет или инфекции, привел слова российского врача МедикФорум.

Эксперт подчеркнул, что опасно купаться, если в организе есть алкоголь. "В таком состоянии происходит потеря контроля над действиями, а также теряется координация движений", - объяснил медик.