Диетолог рассказала, что можно есть на ночь, чтобы не поправляться

Диетолог рассказала, что можно есть на ночь / UBR

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова развеяла популярные мифы о питании и удивила сторонников правильного питания тем, что призвала употреблять углеводы на ночь.

Эксперт на своей странице в Instagram назвала простое правило питания: нужно есть, что хочется, но в рамках рекомендованного дневного рациона.

По словам эксперта, обмен веществ человека действительно снижает свою скорость, но ближе ко сну, а не когда на улице стемнело. Поэтому она рекомендует последний прием пищи делать за 2-3 часа до сна, чтобы еда уже начала перевариваться, и вы не легли спать голодными.

Также диетолог развеяла популярный миф о том, что сладкое можно есть только в первой половине дня.

"Нет такого, что углеводы лучше есть утром, а вечером не усваиваются. Организму все равно, он прекрасно усвоит шоколадку и в 3 часа ночи. Можете спокойно есть сладкое в течение дня, нет никаких временных рамок, их придумали люди, чтобы ограничить количество пищи в течение дня. Поэтому углеводы на ужин есть можно, важно соблюдать рекомендуемую норму в течение дня: обычно это 3-5 порций размером с горсть, которая помещается в вашу ладонь", - отметила Комиссарова.

Эксперт затронула и миф о потреблении творога и кефира на ночь – мол, они вызывают брожение и от них поправляются.

"Творог и молочные продукты можно есть на ночь. Нет такого продукта, от которого поправляются или худеют. Вы даже можете съесть печенье на ужин. Дело в количестве и балансе в течение дня. Если вы переедаете и на ночь еще едите кефир с творогом, то вы будете поправляться, но не от кефира, а от переедания. Поэтому ешьте на здоровье, если хочется! Не создавайте себе ложных запретов и не верьте необоснованным выдуманным мифам", - добавила диетолог.

Ранее диетолог назвала причины переедания.