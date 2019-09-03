Эксперт рассказала о последствиях похудения на тортах

После похудения на тортах кожа станет дряблой и водянистой, предупредила Кристина Короткая / instagram.com/kris84tinka

Глава комитета спортсменов Национальной федерации бодибилдинга Украины, Elite Pro спортсменка, чемпионка мира в категории фитнес-бикини, мастер спорта Украины международного класса Кристина Короткая сообщила, что похудеть на тортах можно, но после потери веса кожа станет дряблой и водянистой.

Похудение на тортах возможно, если тратить в день больше калорий, чем потреблять, рассказала эксперт в интервью Главреду.

По словам собеседницы, если худеть на гречке с мясом, а не на тортах, то тело будет упругим, красивым и подтянутым.

"Чтобы поддерживать свой вес…, допустим, нужно потребить полторы тысячи калорий в сутки, вы можете на полторы тысячи калорий скушать два кусочка тортика, а можете на полторы тысячи калорий… гречкой, мясом набрать этот вот калораж… Можно даже предположить, что вы будете худеть", - сказала Короткая.

Читайте такжеДиетолог назвала правила "разумного" похуденияЧемпионка добавила, что если человеку с учетом его дневной активности нужно 2 тысячи калорий, а он будет потреблять продуктов на 1,5 тысяч, в частности, тортов, то все равно будет худеть.

"…Но тут второй вопрос… - какое у вас будет качество тела. Если вы будете худеть на тортиках, и если вы будете худеть на гречке с мясом, - на гречке с мясом у вас будет упругое, красивое, подтянутое тело без целлюлита, а на тортиках у вас будет дряблая такая водянистая кожа", - заявила спортсменка.

Ранее Кристина Короткая рассказала, что быстрые методы похудения неэффективные, они не дают долговечного эффекта. Чемпионка мира в категории фитнес-бикини подчеркнула, что нет экстренных методов похудения без потери мышечной массы и ущерба для здоровья.