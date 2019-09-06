Астролог разгромила суеверия насчет високосного года

Василиса Володина развеяла мифы относительно високосного года / instagram.com/vasilisa.volodina

Российский астролог Василиса Володина разгромила суеверия относительно високосного года - такие годы не сказываются негативно на браках и не влияют на смертность.

Самые сложные годы XX века - 1914, 1917, 1929, 1939, 1941 и 1962-й - не были високосными, написала эксперт в Instagram.

В то же время Володина предупредила, что в следующем - високосном 2020-м, над личной жизнью может "загрохотать гром".

"…поверья-поверьями, суеверья-суеверьями, но мой опыт позволяет реабилитировать високосные годы. Практические наблюдения показывают, что они не несут большего количества смертей, чем обычно,… и не ухудшают браки", - отметила она.

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