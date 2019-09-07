Стал известен симптом "ломки" от кофе

Если кофе пить литрами, может появиться "побочный эффект", сообщила Супрун.
Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что через несколько дней после того, как человек перепил кофе, может начаться настоящая "ломка".
Симптом "ломки" от кофе - головная боль, написала экс-чиновница на своей странице в Facebook.
По словам эксперта, чтобы избежать "ломки" от кофе, не стоит пить этот напиток литрами.
"Головная боль из-за нехватки кофе... Представляете, это настоящая "ломка" через несколько дней после того, как вы перепили кофе. При этом сильно расширяются кровеносные сосуды…", - поделилась она.Читайте такжеВрач назвала необычные причины головной боли
Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская говорила Главреду, что при употреблении кофе лучше придерживаться золотой середины - в день пить одну или две чашки этого напитка, чтобы не навредить организму.