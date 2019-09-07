Стал известен симптом "ломки" от кофе

7 сентября 2019, 10:49

Если кофе пить литрами, может появиться "побочный эффект", сообщила Супрун.

От кофе может быть
От кофе может быть "ломка", предупредила Ульяна Супрун / Фото kivahan.ru

Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что через несколько дней после того, как человек перепил кофе, может начаться настоящая "ломка".

Симптом "ломки" от кофе - головная боль, написала экс-чиновница на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, чтобы избежать "ломки" от кофе, не стоит пить этот напиток литрами.

"Головная боль из-за нехватки кофе... Представляете, это настоящая "ломка" через несколько дней после того, как вы перепили кофе. При этом сильно расширяются кровеносные сосуды…", - поделилась она.Читайте такжеВрач назвала необычные причины головной боли

Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская говорила Главреду, что при употреблении кофе лучше придерживаться золотой середины - в день пить одну или две чашки этого напитка, чтобы не навредить организму.

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