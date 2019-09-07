Гороскоп на неделю: астролог предупредила о нешуточной угрозе

С 9 по 15 сентября возможны войны между фантазиями и реальностью, предупредила астролог / rabstol.net

Российский астролог Василиса Володина составила гороскоп на неделю - 9-15 сентября - людям грозят войны между фантазиями и реальностью.

На следующей неделе не стоит прислушиваться к интуиции, нужно доверять только трезвому расчету, написала эксперт в Instagram.

Володина добавила, что полученный в это время результат будет очень отдаленно напоминать изначальный план.

"…Самое болезненно переживание недели - стоило ли так напрягаться ради этого? Эмоции в сторону! Полезнее принять итоги такими, как есть. Честно оценить возможности что-то исправить и подумать, не проще ли идти дальше, решая другие задачи", - посоветовала она.

Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь 2019 для всех знаков Зодиака и поделился прогнозом с Главредом. Эксперт говорил, что сентябрь этого года будет неудачным для представителей нескольких знаков.