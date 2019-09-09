Эксперты назвали топ-8 доступных продуктов для укрепления иммунитета

Яблоки помогут защитить клетки головного мозга от развития разрушительных процессов / 1zoom.ru

Осень уже наступила, а значит не за горами похолодание, дожди и сильный ветер, что, естественно, ударит по здоровью. В связи с этим эксперты назвали продукты, которые помогут укрепить иммунитет и избежать нежеланной простуды.

Как сообщает МедикФорум, регулярное употребление хотя бы шести из ниже перечисленных продуктов эффективно укрепит здоровье.

Овсянка. Из всех круп в овсе содержится самое высокое содержание клетчатки, в том числе растворимого бета-глюкана, который абсорбирует и выводит из организма холестериновые отложения, приводит в норму уровень сахара в крови. Бета-глюкан известен как иммуностимулятор. Благодаря его действию в кишечнике, местный и системный иммунитет продуцируют оптимальное количество антител, необходимых для защиты от патогенных факторов.

Перловка. Ее можно употреблять как альтернативу магазинному хлебу. Кишечник получит клетчатку, которая чрезвычайно полезна для оздоровления микрофлоры.

Кефир. Содержит в своем составе непатогенные микроорганизмы, благоприятно влияющие на организм человека изнутри. В частности, содержащийся в кефире полисахарид кефирных грибков, повышает защитный иммунитет, обладает противомикробным действием.

Яблоки. Содержат кверцитин - натуральный флавоноид, обладающий свойством защищать клетки головного мозга от развития разрушительных процессов. Кроме того употребление яблок оздоровляет микрофлору. Если есть яблоки регулярно, бактерии начинают активнее создавать жирные кислоты, идеальные для обеспечения кислотно-щелочного баланса в кишечнике, а также производят вещество бутират, необходимое для питания клеток стенки кишечника.

Бананы. Употребление одного банана в день позволяет взрослым людям держать под контролем давление, а детей может защитить от развития астмы.

Бобовые. Фасоль - богатейший источник полезных микроэлементов (железо, кальций, калий, магний, сера, каротин, цинк, медь, лизин, витамины E, A, C, PP). Медь активизирует выработку гемоглобина. Сера защищает от кожных заболеваний и ревматизма. Цинк является регулятором углеводного обмена. Ее употребление повышает защитные силы организма, служит профилактикой рака.

Капуста. Это незаменимый помощник в восстановлении работы кишечника и нормализации пищеварения. Капуста является одним из самых насыщенных клетчаткой овощей, который улучшает перистальтику кишечника и ускоряет выведение из организма переработанной пищи. Наиболее эффективными считаются белокочанная и краснокочанная капуста: их полезно съедать каждый день приготовленными любым способом примерно 150 граммов.

Жирная рыба. Содержащиеся в жирной рыбе кислоты омега-3 снижают вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты. Также данные кислоты повышают уровень "гормона счастья" серотонина.

Напомним, ранее врачи рассказали, как можно поправить здоровье постоянным сексом.