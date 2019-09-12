Поток недобрых новостей: как спастись от Сатурна – гороскоп на завтра

Пятница, 13 сентября – гороскоп для всех знаков Зодиака: как спастись от злобного Сатурна

Гороскоп на завтра, пятницу 13 сентября, обещает неблагоприятное положение Сатурна.

Планета меняет свое движение с ретроградного на директное, то есть прямое. Положение усугубляется тем, что Сатурн будет находиться на оси лунных узлов – в одном градусе с непредсказуемым Кету и в одном тригоне с враждебным Солнцем (до 15 сентября) и Марсом.

"В стационарном положении он будет аж до осеннего равноденствия, 23 сентября. Хотя формально 18 сентября он сменить ретроградное движение на директное.

Эти 11 дней будут для многих непростыми.

Остановившаяся планета, согласно астрологической науке, проявляет максимум своей силы. То есть в данный период Сатурн станет выбрасывать максимум своей энергии", – поясняет Telegram-канал Сухарева башня.

Эксперты напоминают, что Сатурн в астрологии считается самой жесткой планетой: она судит и наказывает, создавая человеку самые серьезные проблемы. И в стационарном положении эти качества планиды проявляются во всей полноте.

Описанная комбинация звезд обещает миру поток не самых, мягко говоря, добрых новостей: будет много агрессии, конфликтов, протестов, техногенных аварий, вооруженных столкновений и иной негатив.

Как уберечься от воздействия Сатурна в этот период

Индийские астрологи дают довольно простые рецепты:

носить старую одежду,

помогать старикам, инвалидам,

подавать милостыню нищим,

кормить ворон и черных собак.

"Субботы – 14 и 21 сентября – лучше провести как правоверный иудей, а также по возможности посидеть на воде", – рекомендуют астрологи.

Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь 2019 для всех знаков Зодиака. Сентябрь этого года будет неудачным для представителей нескольких знаков.