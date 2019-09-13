"Видевший сквозь время" Мессинг назвал самые уникальные знаки Зодиака

Самые особенные знаки Зодиака назвал знаменитый пророк 20 века / rabstol.net

Самый тупой знак Зодиака и самый умный знак Зодиака астрологи назвали совсем недавно.

А вот великий прорицатель XX века Вольф Мессинг, которого называли "видевшим сквозь время", сумел выделить самые особенные знаки Зодиака. Сила которых – не только в уме. В чем же их уникальность?

Самый мощный знак Зодиака

Весы Мессинг рассматривал как самый страшный знак Зодиака.

С одной стороны, эти противоречивые ребята многим готовы помочь. Они лидеры и умеют увлечь за собой. К тому же у них фантастическая интуиция, развитая у некоторых до дара предвидения.

Читайте такжеПод каким знаком Зодиака рождаются самые красивые женщины и мужчиныС другой стороны, ради того, что Весы считают высшей целью – они готовы жертвовать многими и многим.

Ранее астролог Влад Росс в комментарии Главреду уже предупреждал, что Весам свойственно двуличие и двурушничество.

То есть это такие себе Хоумлендеры из сериала "Пацаны": вроде спасают мир – но не всегда добрыми методами.

Самый хитрый знак Зодиака

Овен, по мнению оракула Мессинга, является своеобразным хамелеоном, способным подстроиться под любые обстоятельства.

Из представителей этого знака выходят отличные руководители и биг-боссы. У них мощная энергетика и жуткая инициативность. Умеют пробивать свои решения, увлекая ими других.

В то же время, если человек их разочаровал или, по их мнению, обидел – то такие друзья быстро и беспощадно отправляются "в топку". К тому же им не чуждо определенное лицемерие. Ради достижения цели способны прихитрить и пустить пыль в глаза – да так, что их маску самый прозорливый человек сразу не разглядит.

Самый умный знак Зодиака

Водолей многогранен и очень развит (это в большей мере касается мужчин – подробнее читайте в нашем материале Астрологи рассказали, кто из знаков Зодиака самый умный, а кто – совсем наоборот). Мессинг считал, что им присуще особое видение мира.

Читайте такжеДети-гении: с кем лучше иметь детей – таблица знаков ЗодиакаПредставители этого знака способны обращать внимание окружающих на крайне любопытные детали, демонстрировать красоту и счастье в самых простых вещах. А вот сами они (из-за того, что видят мир без прикрас благодаря своему интеллекту) зачастую те еще пессимисты.

Напомним, гороскоп на сегодня, пятницу 13 сентября, обещает неблагоприятное положение Сатурна. Астрологи уже объяснили, как просто и без особых усилий уберечься от пагубного воздействия Сатурна в этот период.

Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь 2019 для всех знаков Зодиака. Месяц будет неудачным для представителей нескольких знаков.