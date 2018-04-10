Отель в космосе: ученые показали первую орбитальную люксовую гостиницу

На конференции Space 2.0 в Сан-Хосе, США, ученые представили проект космической станции "Aurora", разработанной компанией Orion Span. Это орбитальный отель, который нацелен на зарабатывание денег с самой малочисленной, но самой состоятельной категории клиентов, находящихся в поиске новых ощущений.

Официально пребывание на орбите в люксовом отеле "со всеми удобствами" 12 дней обойдется в 9,5 миллионов долларов, или же 791,666 тысяч долларов за ночь.

"Мы не продаем эквивалент "эй, давай пойдем на пляж". Мы продаем опыт быть космонавтом. Есть люди, которые мечтают заплатить за это", - отметили ученые на конференции.

12-дневный визит на станцию будет включать в себя обширную экскурсию и несколько научных демонстраций, а перед тем как оказаться на борту космического отеля, постояльцы должны будут пройти трехмесячный курс обучения на объекте Orion Span в Хьюстоне.

При этом сама станция будет собираться из отдельных модулей прямо на орбите, а объем жилых помещений будет всего 160 кубических метров. Эксперты отмечают, что контролировать жизнь постояльцев на борту отеля, вероятнее всего, будут действующие астронавты.

Ранее Илон Маск анонсировал краткие полеты первого "марсианского" корабля SpaceX.