Анонсирована новая игра в популярной серии We Were Here

Компания Total Mayhem Games анонсировала новую часть серии приключенческих кооперативных головоломок We Were Here. Релиз игры состоится в конце 2021 года на ПК, PS5 и Xbox Series.

Проект рассчитан исключительно на кооперативное прохождение – игровой процесс завязан на решении головоломок с использованием подсказок, полученных от напарника, вооружённого рацией.

Напомним, что в предыдущей части, We Were Here Together, игроков отправляли на помощь коллегам, исследователям Антарктики, попавшим в беду. Теперь же, когда эта миссия завершена, пришла пора вернуться туда, где проходило действие первых частей серии – в замок призраков Касл-Рок.

По словам авторов, знакомство с прошлыми We Were Here не понадобится –играть в серию можно в любом порядке. А для постоянных поклонников серии We Were Here подготовлено еще больше головоломок, более длительное время игры, новая механика и продолжение сюжета об антарктической экспедиции и о самом замке Касл-Рок

Напомним, ранее издательство 20th Century Studios и студия Cold Iron Studios анонсировали новый кооперативный шутер Aliens: Fireteam, который по духу приближен к дилогии Left 4 Dead.

События игры, рассчитанной на 3 игроков, развернутся спустя 23 года после оригинальной трилогии. На плечи игроков ляжет роль морпеха колонии, несущего службу на борту корабля Endeavor. Релиз состоится этим летом на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.