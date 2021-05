Авторы Life is Strange: True Colors продолжают знакомить игроков с героями будущей игры

Авторы Life is Strange: True Colors представили Райана / Square Enix

Издательство Square Enix и студия Deck Nine продолжает знакомить игроков с героями будущей приключенческой игры Life is Strange: True Colors. И на этот раз очередь дошла до Райана, который выступит другом главной героини – Алекс.

События тайтла развернутся в маленьком городке под названием Хейвен-Спрингс. В отличие от других героев, Райан родился и вырос в этом поселении. Он никогда не покидал городок, поэтому имеет ограниченное представление о внешнем мире.

Разработчики описывают героя как сильного и надёжного, но самоуверенного парня. Впервые главная героиня Алекс встретится с персонажем в музыкальной лавке, где узнает о его любви к прослушиванию звуков природы. Девушка станет частью дружеской компании Райана и Стеф. А при желании пользователи смогут завести роман с этим рейнджером.

Напомним, ранее разработчики в похожем формате рассказали о самой главной героине и девушке по имени Стеф, однокласснице Хлои Прайс из Life is Strange: Before the Storm, с которой игроки также смогут завести романтические отношения.

Ожидается, что новая игра в серии будет ближе к первой части в плане тона и атмосферы. Как и прежде, развитие сюжета будет происходить при помощи общении главных героев – игрокам предстоит сделать немало моральных выборов, которые будут иметь свои последствия по мере продвижения. Выход игры запланирован на 10 сентября на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbos Series S/X.

Почти одновременно с релизом игры ожидается выпуск Life is Strange Remastered Collection. Это сборник, включающий улучшенные версии оригинальной Life is Strange и приквела Before the Storm. Life is Strange Remastered Collection получит обновлённые визуальные эффекты и улучшенную анимацию персонажей. Точная дата выхода сборника пока не называется.

В качестве примерного срока указывают осень этого года. Сборник выйдет на платформах ПК, PS4, Xbox One и Stadia. Покупатели версии Life is Strange: True Colors Ultimate Edition получат копию Remastered Collection. Сборник также можно будет купить отдельно.