Вышли два новых трейлера по грядущей игре Life is Strange: True Colors

Новые ролики по Life is Strange: True Colors посвятили Алекс и Стеф / Square Enix

Издательство Square Enix и студия Deck Nine опубликовали два новых ролика из будущей игры Life Is Strange: True Colors, которые посвятили персонажам Алекс и Стеф.

Первый ролик рассказывает про главную героиню Алекс, которая приезжает в горный маленький городок Хэйвен-Спрингс, чтобы воссоединиться там со своим братом Гейбом, которого она не видела 8 лет после того, как попала в приёмную семью.

Через некоторое время Гейб погибает от таинственного несчастного случая, после чего Алекс начинает собственное расследование, в процессе которого использует свой необычный дар – силу психической эмпатии, которая позволяет главной героине читать и манипулировать эмоциями других людей (для неё они проецируются как разноцветные ауры, по цвету которых она определяет, что эти люди в данный момент чувствуют).

Второй ролик посвятили девушке Стеф, однокласснице Хлои Прайс из Life is Strange: Before the Storm, с которой игроки смогут завести романтические отношения. Авторы описывают её как "королева ботанов, любительница настолок, будущий гейм-дизайнер, диджей на местном радио и мастер игры на барабанах".

Ранее стало известно, что Стеф посвятят грядущее дополнение Wavelengths.

Ожидается, что новая игра в серии будет ближе к первой части в плане тона и атмосферы. Как и прежде, развитие сюжета будет происходить при помощи общении главных героев – игрокам предстоит сделать немало моральных выборов, которые будут иметь свои последствия по мере продвижения. Выход игры запланирован на 10 сентября на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbos Series S/X.

Почти одновременно с релизом игры ожидается выпуск Life is Strange Remastered Collection. Это сборник, включающий улучшенные версии оригинальной Life is Strange и приквела Before the Storm. Life is Strange Remastered Collection получит обновлённые визуальные эффекты и улучшенную анимацию персонажей. Точная дата выхода сборника пока не называется.

В качестве примерного срока указывают осень этого года. Сборник выйдет на платформах ПК, PS4, Xbox One и Stadia. Покупатели версии Life is Strange: True Colors Ultimate Edition получат копию Remastered Collection. Сборник также можно будет купить отдельно.