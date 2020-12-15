Google Chrome заблокировал файл как опасный – что делать?

Ни для кого не секрет, что популярный браузер Google Chrome автоматически блокирует тысячи сайтов, представляющих потенциальную опасность или содержащие вирусы.

С одной стороны, это нужная и полезная функция, которая заботится о вашем безопасном пребывании в Интернете. С другой – лишнее неудобство, когда вы пытаетесь загрузить файл, в безопасности которого уверены.

Ввиду этого возникает насущный вопрос: что делать если Хром блокирует файл как опасный или прямо сообщает, что файл заражен вирусом? Как всегда – всё очень просто.

Как убрать Chrome заблокировал файл

Переходим в меню браузера Google Chrome, нажав на кнопку с тремя полосками в верхнем окошке браузера;

Переходим в "Настройки";

Кликаем на пункт "Показать дополнительные настройки" в самом низу;

Прокручиваем страницу вниз до заголовка "Конфиденциальность и безопасность";

В этом разделе найдите параметр "Безопасность";

Ставим галочку напротив "Защита отключена";

Дело сделано – теперь вы можете скачать любой файл или посетить нужный вам сайт в обход параметров безопасности, а сообщение "Chrome заблокировал файл как опасный" больше не будет вам докучать.

К слову, несмотря на то, что в подавляющем большинстве случаев идентифицируемые как возможно вредоносные файлы совершенно безопасны, не будет лишним проверить их на VirusTotal. Это бесплатная интерактивная служба, осуществляющая проверку на вирусы и вредоносные программы.

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