Как распознать популярные схемы мошенничества в интернете: советы экспертов

Reuters

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET рассказали, как распознать популярные схемы мошенничества в интернете.

"Для атаки своих жертв злоумышленники могут использовать разные методы — от маскировки под государственных служащих к созданию мошеннических сайтов в интернете, адаптируя их к актуальным темам", - сообщают в компании ESET.

По данным специалистов по кибербезопасности, в прошлом году много мошенников, используя тему пандемии COVID-19, выдавали себя за органы здравоохранения или предлагали продать дефицитные средства индивидуальной защиты. Сегодня мошенники пытаются заработать, используя интерес пользователей к теме вакцины от коронавируса.

В связи с этим специалисты ESET подготовили список самых распространенных афер, на которые могут наткнуться пользователи в интернете, а также рекомендации по их избежанию.

Аферы во время онлайн-шоппинга

По данным ESET, один из популярных способов мошенничества в интернете — аферы при покупке товаров онлайн. В связи с пандемией количество таких случаев возросло, в частности, из-за недостатка определенных продуктов, таких как маски для лица и дезинфицирующие средства для рук. Кроме этого, злоумышленники часто создают фальшивые сайты, маскируясь под авторитетного продавца, для продажи дорогих товаров от известных брендов по очень низким ценам.

Однако, после заказа вы получаете или продукт-подделку, или вообще ничего, а в худшем случае злоумышленники могут похитить ваши деньги, если вы поделились данными своей банковской карты. На таких мошенников можно наткнуться и в социальных сетях.

Еще одним способом обмана пользователей, как сообщают в компании ESET, является создание поддельных аукционов, где мошенники предлагают определенный товар. После выигрыша в аукционе покупатель платит назначенную цену, однако он никогда не получает этот продукт.

"Чтобы снизить вероятность потери денег в результате такого мошенничества, следует быть внимательным и найти информацию о поставщике, у которого вы покупаете, а также пересмотреть его условия обслуживания, политику конфиденциальности и условия возврата товара. Кроме этого, стоит попробовать найти отзывы других клиентов, которые уже заказывали на этом сайте. Также не стать жертвой этого мошенничества в интернете поможет совершение покупок у надежных поставщиков с проверенной репутацией", - отмечают специалисты ESET.

Мошенничество под видом "легкого заработка"

Как добавляют в компании, целью этого вида мошенничества является перевод денег, полученных в результате незаконной деятельности, избегая при этом любого отслеживания. Для этого мошенники используют разные способы привлечения пользователей, предлагая выгодные условия работы из дома или налаживая отношения через сервисы онлайн-знакомств. Как только злоумышленники завоюют доверие пользователя, они отправляют деньги или чек и просят жертву переслать их кому-то еще. Помните, что перевод средств, полученных преступным способом, может привести к проблемам с законом.

"Чтобы не стать жертвой этого вида мошенничества в интернете, избегайте предложений дистанционной работы, которая предусматривает перевод денег клиентам или подрядчикам. Также будьте осторожны с сервисами онлайн-знакомств, которые часто используются мошенниками, чтобы убедить доверчивых пользователей отправить деньги куда-то от их имени", - рекомендуют эксперты по кибербезопасности.

Мошенничество с лотереями и призами

Согласно информации ESET, такая схема мошенничества, как правило, начинается с того, что потенциальная жертва получает нежелательное электронное письмо, телефонный звонок или текстовое сообщение, в котором говорится о выигрыше крупной суммы денег или ценного приза. Как правило, пользователю сообщается об ограниченности времени для получения выигрыша и необходимости уплатить налоговый сбор, расходы на доставку или другие выдуманные взносы. Поскольку такие лотереи являются фальшивыми, после уплаты сборов, указанных злоумышленниками, жертва не получает ожидаемых "призов".

"Во избежание потери денег через такие схемы мошенничества в интернете стоит включить фильтр спама, который поможет предотвратить попадание большинства этих мошеннических писем в ваш почтовый ящик. Если некоторые из этих электронных писем все-таки поступили, и вы знаете, что не участвовали ни в одном конкурсе или лотерее, просто проигнорируйте их и отметьте как спам", - отмечается в сообщении ESET.

Налоговые аферы

Для осуществления этого мошенничества в интернете, как сообщают специалисты ESET, злоумышленники используют фишинговые электронные письма, выдавая себя за местное налоговое учреждение для получения конфиденциальной финансовой информации от жертв. Как правило, мошенники указывают на ошибку при подаче налоговой декларации или на наличие просроченного налогового счета, который нужно немедленно оплатить во избежание штрафных санкций.

"Поэтому если вы получите подозрительный звонок с угрозами, попросите назвать имя сотрудника службы и проверьте достоверность полученной информации в соответствующем учреждении", - советуют в ESET. Стоит отметить, что настоящий представитель службы не будет использовать угрозы, а просто сообщит о допущенной ошибке.

Мошенничество с инвестициями

По данным ESET, эта афера предусматривает обещания о получении высокой прибыли или "сертифицированные" секретные советы, которые принесут вам огромные суммы денег. Мошенники используют разные стратегии для выманивания денег у жертв, например, финансовые пирамиды, холодные звонки или схему "pump and dumps", которая предусматривает манипулятивное повышение курса на рынке ценных бумаг с последующим обвалом.

Злоумышленники будут навязчиво предлагать увеличить ваши первоначальные инвестиции в десять раз, кроме этого, мошенники могут выдать себя за представителя реальной инвестиционной компании. Несмотря на то, что инвестиции могут быть реальными, получатель денег не будет их вкладывать. В любом случае от этой схемы выигрывают только киберпреступники.

"Прежде всего, следует помнить, что не существует гарантированных инвестиций или метода, который поможет заработать большую сумму денег быстро и без усилий. В случае получения подобного предложения следует найти больше информации о ней и компании, с которой она связана. Даже если инвестиция и компания окажутся реальными, вы должны подтвердить личность человека, который предлагает сделку", - подытожили в компании.

Как сообщалось, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.