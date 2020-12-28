Ремастер культовой трилогии Mass Effect выйдет раньше намеченного срока

Mass Effect: Legendary Edition / Bioware

Порталы GameSpot и Bleeding Cool сообщили, что обновлённая трилогию научно-фантастической серии Mass Effect для консолей Xbox, PlayStation и ПК может выйти уже в феврале 2021 года.

Данные не подтверждены издателем, так что утверждать со стопроцентной вероятностью пока нельзя. Косвенно на эту дату релиза наводит и выход нового артбука по Mass Effect в феврале – релиз обновлённой трилогии был бы отличным поводом для него.

Ранее журналист портала VentureBeat рассказывал, что изначально выход Mass Effect: Legendary Edition должен был состояться в конце октября, но разработчики были не удовлетворены качеством ремастера первой части, и решили взять дополнительные несколько месяцев.

Отмечается, что в комплекте Mass Effect: Legendary Edition будет идти вся оригинальная трилогия и её дополнения. Из технических подробностей игроков ждут: повышенное разрешение и частота кадров, переработанные модели персонажей, текстуры, улучшенные шейдеры и эффекты.

Mass Effect: Legendary Edition - трейлер

Напомним, что в рамках церемонии награждения The Game Awards 2020 состоялась долгожданная премьера трейлера следующей игры по вселенной Mass Effect, которая была официально представлена в прошлом месяце в рамках празднования дня N7.

У игры всё ещё нет даже примерной даты выхода, а ее разработка находится ещё на очень ранней стадии. Однако над проектом работает "команда ветеранов Bioware", что, безусловно, должно придать оптимизма фанатам франшизы.