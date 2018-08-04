Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"

Момент инцидента

В Чернигове Деснянский райсуд закончил рассматривать административное дело по поводу мужчины, который 15 июля нынешнего года кидал бутылки в стелу Героев Небесной Сотни.

Как сообщают представители отдела коммуникации Главка Нацполиции по Черниговской области, правоохранители составили против мужчины протокол по статье 173 КоАП — «Мелкое хулиганство».

“Согласно закону, такие действия влекут за собой наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток», − заявили в полиции.

В конечном итоге Деснянский райсуд принял решение, что мужчина должен отработать 50 часов общественных работ и уплатить судебный сбор в размере 352 гривны.

Напомним, ранее бросавшего бутылки в памятник Героям Небесной Сотни представители националистических организаций привязали к столбу с табличной «Я – ватник» на груди. Позднее правоохранители завели уголовное дело по факту инцидента.