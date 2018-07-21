"Я - ватник": полиция завела уголовное дело по факту издевательств над человеком

Национальная полиция Чернигова начала уголовное производство по факту издевательства над мужчиной, которого члены националистических организаций привязали к столбу.

"Полиция Чернигова открыла уголовное производство по факту хулиганства и устанавливает обстоятельства, при которых в областном центре привязали к столбу мужчины", - сказано в сообщении пресс-службы Черниговской НПУ.

Уголовное производство открыто по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы до четырех лет.

Сейчас правоохранители, как уверяет полиция, устанавливают лиц, которые привязали мужчину к столбу. Продолжается досудебное расследование.

Нелишним будет напомнить, что еще вчера, 20 июля, полиция, приехавшая на вызов, попросту бездействовала, а затем в официальном комментарии полицейские заявили, что мужчина "сам попросил привязать себя к столбу и плевать в него".

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Напомним, 20 июля в Чернигове предположительно психически нездорового местного жителя привязали к столбу активисты националистических организаций, прикрепив к его груди табличку с надписью "Я - ватник". На замечания прохожих о негуманности их действий активисты предлагали им отвязать мужчину и самим стать на его место. Угрожали и одному из репортеров, который снимал инцидент. Примечательно, что один из патрульных, прибывших на место происшестяи по вызову, по-дружески пожал руку Тарнавскому и его соратникам. "Это купленные патрульные наши, все нормально", - заявил один из активистов.

Речь может идти о задержанном полицией несколько дней назад мужчине, который бросал бутылки в памятник Героям Небесной Сотни на Красной площади.