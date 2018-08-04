В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото

Момент задержания

Сотрудники СБУ задержали экс-военнослужащего, который подозревается в дезертирстве из рядов ВСУ в Крыму во время аннексии полуострова россиянами.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона. Согласно их данным, подозреваемого задержали 1 августа в Кировоградской области. Он находился в розыске с 2014-го.

«Правоохранители установили, что в начале марта 2014 года старший солдат военной части, которая была дислоцирована в АР Крым, не явился к новому месту службы на материковой части Украины. По информации СБУ, в течение 2015 года мужчина проходил службу по контракту в рядах вооруженных сил России. Освободившись из службы стране-агрессору, предатель впоследствии вернулся домой, в Александрийский район Кировоградской области», − заявили в военной прокуратуре.

Кроме того, следователи сейчас пытаются выяснить, способствовал ли мужчина военному командованию России в ведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что трое курсантов харьковского вуза перешли на сторону "ДНР".