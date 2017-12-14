Трое курсантов харьковского вуза перешли на сторону "ДНР": видео

Трое выпускников Харьковского национального университета гражданской защиты перешли на сторону террористической группировки "ДНР".

Такую информацию озвучил журналист Андрей Цаплиенко через свою страницу в социальной сети Facebook.

"Евгений Овчинников, Александр Волошин, Юлия Крыжановская. До лета 2017-го курсанты Харьковского национального университета гражданской защиты (в простонародьи - "Пожарка"). С лета 2017-го сотрудники "МЧС ДНР". Обратите внимание, как Женя Овчинников рассказывает о себе роспропагандистам: "Учился на временно подконтрольной Украине территории". "На временно подконтрольной", Карл! В Харькове! Это что ж, получается, я тоже учился "на временно подконтрольной"? Ведь моя родная харьковская 36-ая школа стоит рядом с "Пожаркой", - написал он.

Кроме того, журналист задал риторический вопрос, видимо, неизбежный в данной ситуации.

"А сколько еще таких потенциальных перебежчиков учится в харьковской "Пожарке", в харьковской "Юрке", в институтах МВД, в других "денежно-силовых" ВУЗах Украины? На бюджете, в частности? И сколько раз мы еще услышим из уст косноязычных людей в потешной форме эту идиотскую фразу: "Учился на временно подконтрольной"?" – добавил журналист.

Напомним, ранее в СБУ рассказали о том, сколько военных после плена перешли на сторону боевиков.