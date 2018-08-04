«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море

Омелян считает, что с Россией по Азовскому морю цивилизованно договориться не получится

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Россия целенаправленно посредством Крымского моста и через использование военно-морских сил в Азовском море препятствует работе портов Мариуполя и Бердянска.

«Это делается, чтобы дестабилизировать ситуацию в Азовском регионе в Украине, но я уверен, что совместно с нашими партнерами в регионе, которые являются участниками коалиции против России, им не удастся сделать это до конца. Бердянск и Мариуполь испытывают определенные проблемы в связи с этим, однако ситуация в регионе стабильная, порты работают. Одновременно мы работаем с нашими партнерами, чтобы аналогичные санкции были введены против российских черноморских портов», - сказал глава Мининфраструктуры в эфире одного из украинских телеканалов.

Омелян также рассказал, что из-за действий России наблюдается уменьшение на 10% заходов в порты Мариуполя и Бердянска.

"Это существенная цифра, мы терпим убытки в сотни миллионов гривен, но это прямые убытки. Если просчитать социально-экономический эффект, если мы посчитаем убытки судовладельцев, которые вынуждены из-за действий российской стороны простаивать перед проходом Керченского залива или перед заходом в Азовское море, то эти убытки в разы выше", – подчеркнул чиновник.

Он добавил, что украинская сторона подготовила информацию об остановленных российской стороной суднах и передаст ее европейским партнерам.

«Это убытки не конкретно Украины. Это убытки каждого конкретного государства ЕС, которые перевозят грузы через Мариуполь и Бердянск. Потому что время такого простоя судна – это несколько тысяч долларов. Российская сторона должна будет компенсировать все эти убытки. С Россией можно говорить или языком оружия, или на языке санкций. Другой альтернативы нет, потому что мы видим, что эта страна полностью слетела с катушек», - добавил Омелян.

Как ранее сообщалось, на сегодняшний день существует три этапа, на которых Россией останавливаются суда, идущие в Мариуполь или Бердянск.