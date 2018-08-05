"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ

Российский "зомбоящик" в который раз топливо для жарких интернет-баталий.
Во всемирной Сети высмеяли реакцию российских телепропагандистов на снимок полки с книгами, принадлежащими президенту Украины Петра Порошенко.
Соответствующий пост на собственной странице в социальной сети Facebook опубликовал пользователь Алексей Петров.
«Друзья, обратите внимание на перепуганные физиономии! Глазки бегают, подмышки потеют! Ой, а Порошенко что, читает книги своих солдат?! Ой, божечка Гундяев (глава РПЦ, патриарх Кирилл – «Главред»), что ж делать? Там же правда написана! А не дай Бог эти книги американским сенаторам покажут, тогда все! Жувачек хр*н купишь!», − написал он и присовокупил к посту видеозаписи российских телепередач.
“Ах ты ж! Полка с ДСП! Царю не положено! Вот ведь придурки», − виртуально «поухмылялся» пользователь Олег Андрощук.
“Откуда они берутся,такие убогие» − наигранно поудивлялся пользователь Евгений Сидорук.
“Санкции из ада. Это еще они о себе мягко. Там адище», − возмутилась пользовательница Алиса Иванова.
«Уровень развития: принять решение, что это не "книжная полка президента", потому что она из ДСП. Они безнадежны», − резюмировал пользователь Игорь Тамплиер.
«Книжную полку своего президента лучше обсудили бы! Но кто им покажет и позволит?», − написала пользовательница Наталья Альчикова.
Напомним, ранее сообщалось о том, что росСМИ отличились новым фейком о войне на Донбассе.