"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ

Книжная полка Петра Порошенко

Во всемирной Сети высмеяли реакцию российских телепропагандистов на снимок полки с книгами, принадлежащими президенту Украины Петра Порошенко.

Соответствующий пост на собственной странице в социальной сети Facebook опубликовал пользователь Алексей Петров.

«Друзья, обратите внимание на перепуганные физиономии! Глазки бегают, подмышки потеют! Ой, а Порошенко что, читает книги своих солдат?! Ой, божечка Гундяев (глава РПЦ, патриарх Кирилл – «Главред»), что ж делать? Там же правда написана! А не дай Бог эти книги американским сенаторам покажут, тогда все! Жувачек хр*н купишь!», − написал он и присовокупил к посту видеозаписи российских телепередач.

“Ах ты ж! Полка с ДСП! Царю не положено! Вот ведь придурки», − виртуально «поухмылялся» пользователь Олег Андрощук.

“Откуда они берутся,такие убогие» − наигранно поудивлялся пользователь Евгений Сидорук.

“Санкции из ада. Это еще они о себе мягко. Там адище», − возмутилась пользовательница Алиса Иванова.

«Уровень развития: принять решение, что это не "книжная полка президента", потому что она из ДСП. Они безнадежны», − резюмировал пользователь Игорь Тамплиер.

«Книжную полку своего президента лучше обсудили бы! Но кто им покажет и позволит?», − написала пользовательница Наталья Альчикова.

Напомним, ранее сообщалось о том, что росСМИ отличились новым фейком о войне на Донбассе.