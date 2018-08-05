Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео

На Львовщине в августе выпал град

Во Львовской области 5 апреля выпал вместе с сильным ливнем большого размера град, который укрыл поверхность земли, словно снег.

«В 17.00. Каменка-Бугская Львовская область. Град размером с вишню. Трасса Киев Чоп, от города Буск в сторону Львова гроза покидала ветви деревьев на трассу, водители будьте внимательны и осторожны!» - сообщил в Facebook депутат Львовской госадминистрации Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

Град в сплошную укрыл землю

В YouTube местные жители разместили видео сильного дождя с градом, а также его последствий.

«Сегодня около 17:00 в Каменке-Бугской Львовской области выпал град размером с вишню, который засыпал всё кругом и некоторое время не таял», - говорится в описании к видео.

Напомним, на пляже в селе Приморское Одесской области отдыхающие заметили над поверхностью моря смерч, который изрядно испугал курортников.