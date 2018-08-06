Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией

Тарас Чорновил считает, что правды в Азовском море нужно добиваться через суд

Украинский политик, бывший народный депутат Тарас Чорновил заявил, что Россия в Азовском море нарушает все нормы международного права, что является основанием для исков в суды.

«Я думаю, лучший способ — это достаточно жесткий судебный прессинг по всем соответствующим судебным инстанциям с дальнейшим арестом имущества Российской Федерации», — отмечает эксперт в интервью InfoResist.

По словам Черновила, решения суда позволят на законной основе пострадавшим от действий РФ возместить убытки в краткосрочной или долгосрочной перспективе.

«И момент второй, что очень важно: именно такие жесткие действия в ответ в юридической составляющей могут предотвратить захват Россией Азовского моря», — считает он.

Политик подчеркнул, что Азовское море, которое оказалось в эпицентре конфликта, может со временем стать внутренним морем, в которое не будут попадать третьи страны.

«Если бы Украина молчала и тихонько наблюдала, как Россия шаг за шагом закручивает гайки в Керченском проливе, то, в конце концов, это могло бы закончиться тем, что она действительно превратит это на внутреннее море, в котором будет небольшая прибрежная полоса, даже не экономическая зона, исключительно в экономических интересах, а исключительно территориальные воды Украины в пределах небольшого участка на протяжении, например, Мариуполя и Бердянска. Всё. И это будет точка. Поэтому необходимо очень жесткое юридическое реагирование», — резюмировал Чорновил.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Россия целенаправленно посредством Крымского моста и через использование военно-морских сил в Азовском море препятствует работе портов Мариуполя и Бердянска.