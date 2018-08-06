Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности

Дети отправились в Хорватию в футболках с логотипом БПП

Журналист Дмитрий Гнап, благодаря которому скандал с поездкой детей бизнесменов и чиновников Краматорска вместо наследников бойцов АТО на отдых в Хорватию приобрел всеукраинский резонанс, заявил о неэтичных действиях организаторов путешествия.

«Мне стыдно, что правящая партия в Украине до сих пор не брезгует пиариться на детях. На днях мне сбросили еще фотографии той поездки. На них дети в футболках с символикой БПП: "Solidarnist. Petro Pororshenko Bloc" - такие логотипы можно увидеть на рукавах всех участников. И хотя организована поездка была, как мы знаем, за счет правительства Хорватии, партийцы Блока Порошенко не забыли сделать фирменные футболки с именем президента и своей политсилы. Чтобы помнили из чьих рук получили!», - возмутился журналист на своей странице в Facebook.

Гнап сообщил, что краматорские активисты требуют от БПП обнародовать мена всех участников скандальной поездки, однако в партии, сославшись на то, что дети могут пострадать, просьбу игнорируют. Журналист подчеркивают, что изначально однопартийцы президента сами хвастались фотографиями детей-участников поездки, выставляя их в соцсети, а после резонанса в обществе вдруг заговорили о безопасности.

Напомним, вице-спикер Рады и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко потребовала от Гнапа принести извинения детям чиновников и бизнесменов Краматорска, поскольку все имеют право на отдых.