Вместо детей АТОшников на бесплатный отдых в Хорватию отправили детей чиновников: новые детали

Громкий скандал разгорается в Краматорске: там, как выяснилось, на бесплатный отдых в Хорватию, "под шумок", вместе с детьми малообеспеченных слоев населения отправили и детей чиновников.

Всего на отдых вывезли 118 детей. Из них детей АТОшников – только четверо. Причем в Центр помощи участников АТО запрос был только для семей погибших воинов, хотя в городе очень много детей, чьи родители сейчас воют в ООС.

"Только дети погибших. Запросов на других детей – участников АТО, которых очень много в нашей области – не было", – сообщил координатор и руководитель Центра помощи участникам АТО при Донецкой областной администрации Сергей Гаков.

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Из предоставленного списка в 25 деток поехать по разным причинам смогли только упомянутые четверо. В частности, у некоторых детей просто не оказалось загранпаспортов.

В то же время, по данным журналиста Дмитрия Гнапа, в группе оказались:

дети и внуки трех замов городского головы Краматорска (в частности, на фото среди отдыхающих узнали ребенка зама мэра Юрия Люльки);

ребенок депутата городского совета Краматорска Кислициной;

ребенок руководительницы предприятия, которое принадлежит указанной выше депутату;

ребенок директора известного краматорского магазина-бутика.

В комментарии ТСН, местная активист и журналист Марина Романцова объяснила причину возмущения людей: отдыхать за границей, по их убюеждению, прежде всего должны были отправить малообеспеченных детей.

В ответ организаторы поездки заявили, что у детей чиновников много наград и медалей, а потому они также имеют право на отдых. А Юрий Люлька отправку сына на бесплатный отдых пояснил так: "Я – перемещенное лицо и сын – перемещенное лицо". С остальными вопросами чиновник перенаправил к организаторам поездки.

В свою очередь Романцова подчеркнула, что людей возмутил тот факт, что отдыхать бесплатно поехали дети тех родителей, которые итак легко могут позволить себе поездку за границу (причем не один раз), без "ударов по кошельку".

"Всегда есть выбор отказаться и уступить более слабому, скажем так", – добавила она.

Ранее в Кривом Роге из-за смерти участника АТО открыли дело против врачей. Мужчина умер после того, как объявил голодовку из-за отсутствия средств на медикаменты.