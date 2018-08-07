Экс-замминистра рассказал, как отмена поездов из Украины в РФ подыграет сторонникам "Северного потока-2"

Украинские поезда. Иллюстративное фото

Полное закрытие железнодорожного сообщения с Российской Федерацией может крайне негативно отразиться на Украине и «подыграет» на руку сторонникам строительства газопровода «Северный поток-2".

С таким заявлением в эфире выступил Александр Кава – бывший заместитель главы Министерства инфраструктуры Украины, сообщает портал Newsone.

По его мнению, в ответ на закрытие ж\д сообщения российские власти ударят по украинской экономике. «В отношении Украины со стороны Российской Федерации будут предприняты ответные меры, что может привести к потерям украинской экономике на несколько десятков миллиардов гривен в год», − написал он.

Кроме того, по мнению Кавы, такие решительные меры официальное Киева в ж/д вопросе могут вызвать серьезные проблемы с европейскими партнерами.

«Более того, в нынешней ситуации, когда украинская сторона прилагает много усилий, чтобы убедить страны западной Европы в том, что Украина является надежным транзитером российского газа в Европу, подобные шаги могут сыграть против Украины, но на руку сторонникам "Северного потока-2". Они будут показывать, что Украина может принимать подобные политические решения без предупреждений и, соответственно, стимулировать поиски альтернативных и более стабильных вариантов транспортировки», − отметил он.

Напомним, выступавший накануне глава Мининфраструктуры Владимир Омелян заявил о том, что Украина готовится к разрыву ж/д сообщения с Россией.