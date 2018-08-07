В метро Киева под крики прохожих бездомная укусила котенка: опубликовано видео

Котенок после происшествия был осмотрен ветеринаром

На одной из станций метрополитена в Киеве женщина, которая просила милостыню, радикально отреагировала на замечания прохожих и в отместку укусила за лапу котенка, который стоял рядом.

Как сообщает ТСН, случайным очевидцем инцидента стал киевский блогер Рома Уличный Принц, который и опубликовал скандальное видео.

На записи он рассказывает, что проходил мимо толпы людей, которые, как выяснилось, пытались освободить котенка, чью лапу держала зубами пожилая женщина. Впоследствии произошедшее на камеру комментирует сама женщина, у которой была кровь на лице. Позже девушка с котятами убежала от нищенки.

Впоследствии случайные свидетели происшествия сообщили, что котенка назвали Логан и отвезли к ветеринару.

"На рентгене кости были целы. Рентгенолог сказал, что скорее всего разрыв мышц в плече. Обратились к хирургу за консультацией. У Логана ушиб правого локтевого сустава. Еще миллиметр, и нищенка перегрызла бы нерв, и он остался бы инвалидом", — добавили зоозащитники.

Напомним, в одном из киевских домов вместе с пьющей матерью проживает 6-летняя девочка, которая убивает животных.