Из-за выроненной ракеты пилотов ВВС Испании наказали

Пилоты уронили ракету

Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что пилотов ВВС Испании отстранили от полетов над странами Балтии после случайного запуска ракет истребителем.

Пилоты отстранены до выяснения всех обстоятельств случайного пуска ракеты над Эстонией, передает Postimees.

Вместо истребителей Испании патрулировать небо Балтии будут португальские военные.

Юри Луйк также заявил, что сожалеет о случившемся.

Напомним, истребитель ВВС Испании Eurofighter во время полета над Эстонией по ошибке выпустил боевую ракету "воздух-воздух" AMRAAM.