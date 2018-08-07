ЧП в небе над Прибалтикой: истребитель НАТО случайно выпустил боевую ракету

Ракета "воздух-воздух" AMRAAM

Истребитель ВВС Испании Eurofighter во время полета над Эстонией по ошибке выпустил боевую ракету "воздух-воздух" AMRAAM.

Как сообщает "Интерфакс", траектория ракеты пока уточняется.

Инцидент произошел города Отепя над территорией для воздушных упражнений Пангоди.

У ракеты есть режим самоуничтожения, но не исключено ее падение на землю. Отмечается, что ракета могла упасть в 40 км к северу от Тарту.

Ранее командующий подразделением по спецоперациям Сил обороны Эстонии полковник Рихо Юхтеги заявил, что в случае, если российская армия дойдет до столицы Эстонии Таллина, ее ждет неминуемая гибель.

"Они (россияне) могут добраться до Таллина, но затем мы перережем их линии коммуникации, линии снабжения и все остальное. Они могут дойти до Таллина за два дня, но они умрут в Таллине. И они знают об этом. Огонь по ним будет открыт из-за каждого угла, на каждом шагу", - сказал Юхтеги.