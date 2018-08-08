“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео

В Киеве на дороге увидели самолет

В ночь на среду, 8 августа, в Киеве на дороге было "красивое зрелище" — перевозили самолет.

Борт ехал по Воздухофлотскому проспекту, говорится на странице “Киев Оперативный” в Facebook.

“… по Воздухофлотскому перевозят самолет. Зрелище, конечно, красивое, но лучше объехать”, — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в международном аэропорту "Киев" им. Сикорского (известен также как "Жуляны") при посадке произошла авария самолета авиакомпании Bravo Airways. Узнать больше об инциденте можно здесь.