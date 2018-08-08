Возле КПВВ "Марьинка" на мине подорвался украинский пограничник

КПВВ "Марьинка

Военнослужащий из Краматорского пограничного отряда, который находится в составе Объединенных сил, подорвался на неизвестном взрывном устройстве возле пункта пропуска (КПВВ) "Марьинка" в Донецкой области.

Инцидент произошел в среду около 15:00. Пограничник выполнял задачи по прикрытию пункта пропуска, говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

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Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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